كواليس وفاة البريطاني وزوجته بالغردقة.. توقف قلب جيمس وماتت سوزان بالإغماء

المواطن - القاهرة

أعلنت وزارة السياحة المصرية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد شبهة جنائية بشأن وفاة سائح بريطاني وزوجته في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة، وأن الأغلبية العظمي من عملاء شركة “توماس كوك” البريطانية لتنظيم الرحلات اختاروا البقاء لاستكمال رحلتهم.

وأوضح مساعد وزيرة السياحة، سراج الدين سعد، في بيان، أن الوزارة تنسق مع محافظة البحر الأحمر وشرطة السياحة والآثار لتتابع “عن كثب” تطورات الواقعة، وأنها شكلت مجموعة عمل “لمتابعة الموقف أولًا بأول من الغردقة”.

ولفتت وزارة السياحة إلى أنه “طبقًا للتقرير المبدئي للصحة بالمحافظة، فإن أسباب وفاة السائحين طبيعية، ولا توجد أية شبهة جنائية حولها”.

وأشارت الوزارة إلى أن السائح جيمس كوبر (69 عامًا) فارق الحياة بغرفته الفندقية، صباح الثلاثاء، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب وفشل في وظائف التنفس.

وجاء في البيان أنه “في تمام الساعة الرابعة عصرًا من اليوم ذاته، نقلت زوجته سوزان كوبر (64 عامًا)، إلى مستشفى الأصيل بحالة إغماء، وتم عمل إنعاش قلبي لها لمدة 30 دقيقة، إلا أنها فارقت الحياة في تمام الساعة 5.12 دقيقة”.

وتابع: “كشف مفتش الصحة على الجثمان، وأثبت بتقريره الطبي، أن سبب الوفاة هو توقف الدورة الدموية ووظائف التنفس لديها، ولا توجد أي شبهة جنائية”.