كورتوا .. الأخطبوط الذي أنكر فضل تشيلسي

المواطن - محمد سمعة

غاب اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي عن تدريبات ناديه الإنجليزي لليوم الثاني على التوالي كإشارة منه على تمرده بسبب تأخر تشيلسي في إعلان القرار سواء بالموافقة على رحيله أو رفض رحيله.

ويذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، اهتم بالتعاقد مع الحارس البلجيكي كورتوا في صيف العام الحالي، ليكون بديلًا للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والذي أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن النادي الملكي.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، إن كورتوا يضغط على إدارة تشيلسي للسماح له بالرحيل عن صفوف البلوز والانتقال لنادي ريال مدريد.

واتجه بعض التقارير إلى ذكر أن كورتوا يحاول لي ذراع تشيلسي بالغياب عن تدريبات الفريق، مما جعل إدارة البلوز تفكر في التعاقد مع بديل خلال الفترة المقبلة.

وتألق كورتوا بشكل كبير مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث نجح منتخب بلجيكا في الفوز بالمركز الثالث في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

ويملك كورتوا خبرة اللعب في الدوري الإسباني حيث سبق له اللعب في صفوف نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

ونجح كورتوا في التتويج بلقبين في الدوري الإنجليزي مع البلوز في موسمي 2014-2015 و 2016-2017، كما فاز الحارس البلجيكي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي وتحت قيادة المدرب الإيطالي السابق أنطونيو كونتي.

جاء المدرب ماوريسيو ساري لتدريب نادي تشيلسي في صيف العام خلفًا للمدرب كونتي.