كورتوا مدريديًّا رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع تيبو كورتوا رسميًّا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، بعقد طويل الأمد لمدة 6 سنوات.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، عن تعاقده مع تيبو كورتوا من تشيلسي الإنجليزي، مُشيرًا إلى أنه سيخضع للفحص الطبي، يوم غد الخميس، وسيتم تقديمه بعد ذلك لوسائل الإعلام.

وجاء تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع تيبو كورتوا ليحل المشكلة الكبرى التي لازمت الملكي خلال الفترة الماضية، حيث ظل الكوستاريكي كيلور نافاس، حارسًا أساسيًّا للمرينغي، على الرغم من تراجع مستواه في العديد من المباريات الهامة.

وسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع حارس المنتخب البلجيكي والفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، تيبو كورتوا أكثر من مرة خلال فترتي الانتقالات الماضية، ولكنه دائمًا ما تتعثر المفاوضات في المراحل النهائية.

وأعرب تيبو كورتوا أكثر من مرة عن رغبته في العودة إلى إسبانيا مرة أخرى، خاصة أن أولاده يُقيمون هناك، لذلك تمسك بعرض ريال مدريد هذه المرة، ووافقت إدارة تشيلسي على رحيله، خوفًا من رحيله بالمجان؛ لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويُعد تيبو كورتوا هو الصفقة الرابعة لنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم كلًّا من حارس المرمى الشاب، الأوكراني أندري لونين، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني ألفارو أودريوزولا.

وتألق تيبو كورتوا مع المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، وحقق المركز الثالث في المونديال الروسي، وفاز بالقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.