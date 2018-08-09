كورتوا .. يمنح ريال مدريد القفاز الذهبي

المواطن - مروة نبيل

كورتوا حقق حلمه أخيرًا بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بعد فترة طويلة من المفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي، الذي كان مُتمسكًا ببقاء حارس المنتخب البلجيكي في صفوفه.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان، مساء الأربعاء، عن تعاقده رسميًّا مع تيبو كورتوا صاحب الـ26 عامًا، بعقد طويل الأمد لمدة 6 سنوات، على أن يخضع الحارس البلجيكي لفحوصات طبية، الخميس، ويتم تقديمه لوسائل الإعلام بعد ذلك.

ويُعد تيبو كورتوا الحل الأمثل لمشكلة حراسة المرمى في ريال مدريد الإسباني، حيث إن المرينغي يُعاني منذ رحيل إيكر كاسياس، خاصة أن الحارس الأساسي كيلور نافاس يقع في أخطاء ساذجة، ما أثر على مستوى الملكي وتسبب في اهتزاز شباكه بالكثير من الأهداف.

وتألق تيبو كورتوا بشكل لافت للنظر خلال السنوات القليلة الماضية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث ظهر بمستوى مميز مع نادي جينك البلجيكي من عام 2009 حتى 2011، ولعب 41 مباراة بقميصه، قبل أن ينتقل إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ولم يُشارك تيبو كورتوا مع نادي تشيلسي الإنجليزي في أي مباراة، وانتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، وتألق بشكل لافت مع الأتلتي وشارك في 111 لقاء بمنافسات الدوري الإسباني.

واهتزت شباك كورتوا بـ94 هدفًا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وحافظ على نظافة شباكه في 56 مباراة، ولعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي الأربع مواسم الماضية، وشاركه معه في 164 مواجهة، وسكن مرماه 152 هدفًا، ولم تهتز شباكه 58 مرة.

وعلى الصعيد الدولي، ظهر تيبو كورتوا بمستوى مميز مع المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، وقاده لاحتلال المركز الثالث في منافسات بطولة كأس العالم 2018، التي أُقيمت في روسيا مؤخرًا على حساب إنجلترا.

وتوج كورتوا بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم 2018، بعد تألقه اللافت في العرس العالمي، لينتزع الجائزة من الفرنسي هوجو لوريس الحاصل على لقب المونديال الروسي.