كوريا الجنوبية.. الرجال يشكون تعنيف النساء!

المواطن - متابعة

كشفت إحصائيات حديثة في كوريا الجنوبية أن عددًا متزايدًا من الشباب يتعرضون للتعنيف على يد صديقاتهم أو زوجاتهم.

وبحسب ما نقلت صحيفة “شوزن إلبو” عن الشرطة الكورية، فإن عدد الشباب الذين تعرضوا للتعنيف على أيدي صديقاتهم أو زوجاتهم وصل إلى 650 رجلًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد خبراء أنه من الوارد أن يكون عدد ضحايا العنف أعلى بكثير مما تم كشفه، لكن كثيرين يخجلون من الإفصاح عما تعرضوا له مع شركائهم العاطفيين.