كوفاسيتش المتمرد!

المواطن - مروة نبيل

رفع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش شعار التمرد، وقرر عدم العودة إلى مران المرينغي، حتى يتم حسم مستقبله.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كوسافيتش جاء إلى مقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مساء الاثنين، وبعد التحدث مع مسؤولي المرينغي، قرر اللاعب الكرواتي عدم ارتداء قميص الريال الملكي حاليًا على الأقل.

ويرغب لاعب الوسط الكرواتي كوفاسيتش في الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني، من أجل لعب المزيد من الدقائق في المباريات، وقرر البقاء في منزله حتى يجد المرينغي حلًا له، وذلك وفقًا للصحيفة المدريدية.

وطلب الكرواتي كوفاسيتش من مدرب ريال مدريد الجديد، جولين لوبيتيجي، السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن المرينغي يرفض الاستغناء عن خدماته حاليًا.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت مؤخرًا أن الكرواتي كوسافيتش قرر الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني منذ نهاية الموسم الماضي.