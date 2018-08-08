كيبا .. كيف جعله ريال مدريد الحارس الأغلى؟

المواطن - مروة نبيل

كيبا أريزابالاجا، صاحب الـ23 عامًا، بات حارس المرمى الأغلى في التاريخ، بعد انتقاله من الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو الإسباني إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع كيبا أريزابالاجا، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيك بلباو الإسباني، والذي يُقدر بـ80 مليون يورو، ليكسر رقم أغلى حارس مرمى في التاريخ، وهو البرازيلي أيسون بيكر المنتقل حديثًا لصفوف ليفربول.

ورفض مسؤولو نادي أتلتيك بلباو التفاوض مع إدارة تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما دفع البلوز لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 20 مليون يورو فقط قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيك بلباو آنذاك.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه كيبا أريزابالاجا، الإعلان عن انتقاله رسميًّا إلى صفوف ريال مدريد تعرض لصدمة كبيرة، بعد فشل الصفقة، حيث رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قدوم الحارس الإسباني للحفاظ على استقرار الفريق.

وأبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفضه قدوم كيبا أريزابالاجا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لثقته الكبيرة في ثنائي حراسة المرمى كيلور نافاس وكيكو كاسيا.

وبعد فشل انتقال كيبا أريزابالاجا إلى ريال مدريد، قرر الحارس الإسباني الموهوب تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو حتى عام 2025، وتم رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده ليصبح 80 مليون يورو.