كيف استعد الهلال لمباراة الشباب العماني؟

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب العماني، مساء اليوم الأحد، على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًا في النمسا، لمدة 3 أسابيع، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد التي سيبدؤها بمواجهة الشباب العماني، ثم مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الاتحاد.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 5 مباريات ودية في معسكر النمسا، أملًا في الظهور بشكل مميز في أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد أمام الشباب العماني، والمنافسة على لقب كأس العرب للأندية الأبطال.

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مبارياته الودية في معسكره الخارجي، بالفوز على رابيد لينز النمساوي بخماسية دون رد، وواصل الزعيم نتائجه الجيدة وتغلب على رادوملي السلوفيني بثلاثة أهداف نظيفة.

وبعد الفوز في مباراتين متتاليتين، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين نظيفين أمام فورتونا دوسلدورف الألماني، واستعاد الزعيم توازنه في معسكره الخارجي بالفوز على أخيسار التركي بثلاثية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، بالتعادل الإيجابي أمام فريق أودينيزي الإيطالي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام الشباب العماني، لتحقيق نتيجة إيجابية تُساعده في حسم التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، قبل مباراة الإياب.