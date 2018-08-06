كيف تحمي هاتفك من التطبيقات المزيفة؟

المواطن - متابعة

يؤدي تنزيل التطبيقات المزيفة إلى عواقب وخيمة، بدءًا من الضرر بهاتفك إلى سرقة معلوماتك الخاصة التي تقع في أيدٍ خاطئة، لذا فمن الضروري تحميل التطبيقات الأصلية فقط، وهناك بعض العلامات التي تحميك من تحميل تطبيقات غير أصلية.

قم دائمًا بالتحميل من متاجر التطبيقات الرسمية:

عليك دائمًا تحميل التطبيقات من المتجر الرسمي فقط، قد يكون لديك خيار تنزيل التطبيقات من أماكن أخرى، ولكن تجنبها بقدر ما تستطيع، على الرغم من إمكانية العثور على التطبيقات الضارة في المتاجر الرسمية أيضًا، إلا أنه يتم إزالتها في أقرب وقت ممكن.

اقرأ وصف التطبيق:

إذا وجدت الكثير من الأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية، فعلامة مهمة أن هذا التطبيق مزيف.

اهتم بالتقييمات التي دائمًا ما تظهر بجانب التطبيق:

لا ضرر في قراءة تقييمات معينة للتطبيقات قبل تنزيلها، إذا كان تطبيقًا مزيفًا، فستكون هناك بعض التقييمات، فمن الجيد معرفة ما قاله الآخرون عن التطبيق قبل تنزيله.

معلومات عن المطور:

جرِّب زيارة موقع ويب مطوّر التطبيقات أو اقرأ عنه في وصف متجر التطبيقات، فقبل تنزيل تطبيق، من المفيد دائمًا معرفة مطور البرامج.

افحص عدد تحميلات التطبيق:

هذا مؤشر جيد على ما إذا كان التطبيق أصليًا أو مزيفًا، إذا كان عدد التنزيلات في الجانب الأعلى مرتفعًا، يعني ذلك أن هذا التطبيق حقيقي وليس نسخة مزيفة.