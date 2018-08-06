كيمارك يشارك في المؤتمر العالمي الخامس في طب النانو بمانشستر

المواطن - الرياض

شارك مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في “المؤتمر العالمي الخامس في طب النانو” الذي أقيم في مدينة مانشستر الانجليزية مؤخراً بحضور تواجد العديد من الخبراء المتخصصين في الطب والأبحاث حول العالم، إذ تواجد الأستاذ الدكتور خالد أبو صلاح كعضو في اللجنة العلمية والمنظمة لهذا المؤتمر مبرزاً دور وفاعلية وأهمية “كيمارك” في مجال الأبحاث الطبية النانوية في الشرق الأوسط، وقدم محاضرة بدعوة من منظمي المؤتمر تحت عنوان “أدوات الاستشعار النانوية المعتمدة على الحمض النووي كدعامة ناشئة للكشف عن الأمراض.

وتأتي مشاركة “كيمارك” في اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر نظراً لمكانته العالمية في الأبحاث الطبية وتحديداً أبحاث طب النانو، وما يمثله المركز من ثقل بحثي وضع له مكانة عالية مكنته من المشاركة في الكثير من المؤتمرات العالمية والإقليمية كأحد المراكز الرائدة على مستوى الشرق الأوسط والمملكة.