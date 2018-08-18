لأسباب مجهولة.. أب يتخلص من عائلته ويلقي بأطفاله في بئر نفط!

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

في واقعة غريبة قتل كريستوفر واتس أفراد عائلته جميعًا، وألقى بهم داخل حقل للنفط كان يعمل به، تجنبًا لكشف جريمته عن طريق الشرطة في ولاية كولورادو الأميركية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقائع مبهمة عن الواقعة، والتي بدأت بالعثور على جثث كل من زوجته شانن التي كانت حاملًا في طفلها الثالث، بالإضافة لابنتيها بيلا وكيليستي 34 و4 و3 أعوام على الترتيب.

وعُثر في بداية الأمر على جثث الطفلتين بحقل النفط، حيث اعتقد رجال التحقيقات أن هذه هي الطريقة التي استقر عليها الأب لإخفاء جريمته، ومن ثم إخفاء أي دليل قد يقود رجال الشرطة للقبض عليه.

وفي محاولة لتفسير واقعة القتل الغريبة، لجأ المحققون لسؤال الأصدقاء المقربين من العائلة، غير أن الإجابات كانت متضاربة ولم تمنح رجال التحقيقات وقائع مثبتة حول أسباب إقدام الزوج على تلك الفعلة.

ورأى بعض المقربين أن الخيانة الزوجية قد تكون هي السبب الرئيسي وراء تلك الجريمة، حيث كانت الزوجة تشك في سلوك واتس، والذي يُعتقد دخوله في علاقات نسائية أخرى، فيما يرى البعض الآخر أن أسباب الجريمة لا يمكن أن تنطوي على الخيانة، مؤكدين أن العلاقة التي جمع الزوجين قوية للغاية.

وظهر واتس في المحكمة لأول مرة الخميس الماضي في بذلة برتقالية ومكبلًا بالأغلال، حيث أصر على نفي ارتكابه لتلك الجريمة بشكل قاطع.

ولم يتحدث المشتبه به أثناء وجوده في قاعة المحكمة، وفضّل النظر إلى الأسفل في معظم جلسة الاستماع، لكنه أجرى اتصالًا بالعين عندما كان القاضي يستعرض حقوقه.

ورغم أن التهم الرسمية لم تُقدَّم بعد، فإنه قد يواجه ثلاث إحداها بشأن القتل وأخرى تتعلق بالتلاعب في الأدلة ومحاولة إخفاء الجريمة عن الشرطة.

وقال القاضي مارسيلو كوبوتو للمدعين العامين: إنه سيقدم اتهامات رسمية بحلول يوم الاثنين وسيعقد جلسة الثلاثاء لمراجعة الاتهامات.