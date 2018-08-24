لأول مرة في تاريخها.. السعودية تُشغل 711 رحلة غدًا لإعادة الحجاج 

المواطن - الرياض

تفقد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مواقع ومرافق الخدمات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم الجمعة 24 أغسطس الموافق 13 ذي الحجة، وقف من خلالها على كافة الاستعدادات المعدة لخدمة الضيوف، والتقى بموظفي الصفوف الأولى، حيث شكرهم على جهودهم التي توجت بتسجيل معدلات تشغيلية قياسية في مرحلة القدوم وحثهم على ضرورة مواصلة النجاحات بمضاعفة الجهود وتكثيف التواجد الميداني من قبل المسؤولين التنفيذيين.

كما ترأس المهندس الجاسر اجتماعًا موسعًا في مبنى العمليات الجوية بمطار المؤسس بجدة مع القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الإستراتيجية بالناقل الوطني، وذلك لإطلاق الخطة التشغيلية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن والتي تتزامن مع انتهاء إجازتي عيد الأضحى المبارك والصيف، حيث تتسم هذه الفترة بكثافة الحركة الجوية على القطاعات الداخلية والدولية.

وغادرت أولى الرحلات المخصصة للحج صباح اليوم الجمعة بالرقم (SV6262) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بطائرة من طراز بوينج (B777-300) وعلى متنها (410) حجاج، فيما تغادر تباعًا بقية الرحلات الداخلية والدولية المقلة لضيوف الرحمن من خلال مطاري المؤسس بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث سيكون منتصف شهر محرم القادم موعدًا لإقلاع آخر الرحلات وانتهاء العمليات التشغيلية لموسم الحج.

ويشهد يوم غدٍ السبت ١٤ ذي الحجة الموافق ٢٥ أغسطس تسجيل “السعودية” معدلًا قياسيًّا في عدد الرحلات خلال يوم واحد لم يسبق تحقيقه منذ تأسيسها حيث سيتم تشغيل (711) رحلة تمثل الرحلات المجدولة والإضافية ورحلات الحج إلى مختلف الوجهات الداخلية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن “السعودية” قد حققت معدلًا جديدًا متميزًا في معدل نقل الحجاج في مرحلة القدوم لهذا العام وسجلت زيادة بلغت (%22) مقارنة بحج العام الماضي، فيما تتضافر جهود مختلف القطاعات التشغيلية لـ”السعودية” أرضًا وجوًّا لتيسير إنهاء إجراءات السفر في مرحلة العودة والحرص على أن يكون ختام الرحلة الإيمانية امتداد لمنظومة الخدمات المتميزة المقدمة لضيوف الرحمن في كافة المواقع.

وتأتي خدمة ضيوف الرحمن على قمة الأولويات التي يحرص عليها الناقل الوطني الخطوط السعودية، وهي بذلك تمثل دورها كباقي المؤسسات الخدمية المتعددة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتفخر بالعمل وبكل تفانٍ لأداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل، وقد تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي ستسهم بمشيئة الله في تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج وتحقيق أفضل المعدلات في مغادرة جموع الحجاج بيسر وسهولة.