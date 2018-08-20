لأول مرة في مشعر عرفات.. 45 عربة فود ترك تخدم الحجيج

المواطن - واس

قدمت عربات “الفودترك” خدماتها لضيوف الرحمن اليوم على صعيد مشعر عرفات، وذلك لأول مره بعد تصريح أمانة العاصمة المقدسة بعملها في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1439هـ.

وبلغ عدد العربات التي قدمت خدماتها إلى حجاج بيت الله الحرم نحو 45 عربة، حيث قدمت خدماتها المتنوعة كالمشروبات الباردة والساخنة، والمأكولات المنوعة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مطابقة جميع العربات العاملة في مشعر عرفات للاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، حيث يحمل جميع العاملين بها الشهادات الصحية الخاصة بممارسة مثل هذه الأنشطة، مبينه أنه لا يسمح للعمل في هذه السيارات لغير السعوديين والسعوديات.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد صرحت لأول مرة بتواجد سيارات الفود ترك في مشعر عرفات، حرصاً منها تهيئة وتوفير كافة الخدمات البلدية التي من شأنها التيسير على ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل طمأنينة ويسر وسهولة، إضافة إلى دعم أبناء الوطن من الشباب والشابات في توفير فرص العمل انطلاقاً من دور الأمانة ومسؤوليتها الاجتماعية.