لأول مرة منذ 11 عاماً.. النصر يبدأ موسمه بدون كحيلان

المواطن - طارق سعد

يفتتح اليوم نادي النصر موسمه الكروي بلقاء الجزيرة الإماراتي في أبوظبي لحساب ذهاب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

وتشهد بداية النصر اليوم غياب رَجله الأهم في العقد الأخير الأمير فيصل بن تركي الذي كان سبباً رئيسياً في عودة النصر قبل سنوات لمنصة البطولات وتحديداً لقب الدوري السعودي.

وترجل الأمير فيصل بن تركي عن رئاسة النصر منتصف الموسم الماضي بعد أن قضى 11 عاماً في خدمة ناديه النصر.

وبدأ الأمير فيصل بن تركي العمل في النصر بشكل رسمي منذ عام 2007 عندما ترأس اللجنة الرباعية المعنية بجلب اللاعبين، بعدها شغل في عام 2008 منصب نائب الرئيس، قبل أن يتسلم زمام الأمور كرئيس للنصر في 2009 ولمدة 9 أعوام.