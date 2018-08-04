لأول مرة منذ 20 عامًا.. طائرة الخطوط الجوية الإريترية تحط بمطار أديس أبابا

المواطن - متابعة

لأول مرة منذ 20 عامًا، حطت طائرة الخطوط الجوية الإريترية اليوم السبت، بمطار أديس أبابا، وذلك بعد إعادة العلاقات بين البلدين إثر انقطاع وقع عقب اندلاع الحرب بينهما عام 1998.

وترأس وزير النقل والاتصالات الإريتري، تسفاسلاسي برهاني، وفد بلاده الذي وصل إلى إثيوبيا على متن الطائرة، التي أقلت أيضا عددا من رجال الأعمال والفنانين والأدباء وكان في استقبالها بمطار أديس أبابا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، هيروت زمني، إلى جانب حشد كبير من المواطنين.

يذكر أن الخطوط الجوية الإثيوبية كانت قد استأنفت في 18 يوليو الماضي، رسميًا أول رحلة تجارية من إثيوبيا إلى العاصمة الإريترية أسمرة للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وفي اتفاق تاريخي وقعت إثيوبيا وإريتريا يوم 9 يوليو إعلان سلام وصداقة تم بموجبه تطبيع العلاقات بالكامل وفتح السفارات وتطوير موانئ واستئناف رحلات الطيران، في بوادر ملموسة على التقارب الذي أنهى العداء التاريخي.