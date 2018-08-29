لافروف: بوتين يزور السعودية قريبًا

المواطن - الرياض

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن زيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي له اليوم مع الوزير عادل الجبير في موسكو : اتفقنا على تنسيق زيارة للرئيس بوتين إلى السعودية قريبا.

وأضاف: بحثنا مع الجانب السعودي الظروف الملائمة” لعودة اللاجئين السوريين داعيًا الأمم المتحدة للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لعودتهم.

وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن العمل يجري في موسكو حاليًا على تحضير زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

يذكر أن العلاقات السعودية الروسية شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة تجسد في زيارة الملك سلمان الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين إلى موسكو في أكتوبر الماضي والتي شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية.