لا تأثير جوهري لانخفاض الليرة التركية على أصول البنوك السعودية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أنه لا يوجد تأثير جوهري لانخفاض الليرة التركية على نتائج وجودة أصول البنوك السعودية.

وقبل أيام ألقى انهيار الليرة التركية بظلال كثيفة على أداء القطاعات الاقتصادية ليس في تركيا فقط بل في عدد من أسواق المال الأوروبية.

وسجلت الليرة التركية هبوطًا قياسيًا الأحد الماضي عند 7.24 ليرة مقابل الدولار؛ ما دفع البنك المركزي التركي إلى التعهد بتوفير سيولة وخفض الاحتياطي الإلزامي من الليرة والعملة الأجنبية لدى البنوك التركية.

من جهة أخرى، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 مع انهيار الليرة التركية من جديد في أسواق العملات العالمية.