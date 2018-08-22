لا تجاوزات لملوثات جودة الهواء في مكة والمدينة والمشاعر

المواطن - مكة المكرمة

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين بن محمد القحطاني، أنه لم يتم رصد أي تجاوزات لملوثات جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأعلن القحطاني، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للأرصاد على موقع “تويتر”، استمرار فريق متخصص من الهيئة على مدار الساعة بمتابعة تراكيز ملوثات الهواء عبر 10 محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و5 محطات في منطقة المدينة المنورة.