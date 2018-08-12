لجنة عاجلة للتحقيق مع مقاول مدرسة في المدينة انهار جزء من سورها

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت إدارة التعليم في المدينة المنورة تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع مقاول المدرسة التي انهار جزء من سورها.

وأوضحت إدارة التعليم في المدينة، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم تشكيل فريق عمل للكشف عن أسباب السقوط ومعالجة السور بشكل فوري.

ولفت تعليم المدينة إلى أن المشروع لا يزال في الضمان العشري للمقاول، ودلت المؤشرات الأولية إلى أن تسرب ماء أسفل السور وراء السقوط.