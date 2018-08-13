لقاء وظيفي للباحثات عن عمل يوفر أكثر من 460 فرصة وظيفية

المواطن - الرياض

يستضيف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في الرياض اليوم، اللقاء الوظيفي في التخصصات الصحية، الموجه للباحثات عن عمل، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المنشآت العاملة في القطاع الصحي في سوق العمل، والتي ستعرض أكثر من 640 فرصة وظيفية.

وتعرض تلك المنشآت عديداً من الوظائف، ومنها: طبيب عام، وطبيب جلدية، وطبيب أسنان، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي تغذية، وأخصائي أشعة، وأخصائي تغذية سريرية، وأخصائي تعقيم ومكافحة عدوى بالإضافة إلى أخصائي تخدير، وأخصائي صحة فم، وأخصائي طب طوارئ، وأخصائي مختبر، وأخصائي تمريض، صيدلي، وممرض عام، ومساعد طبيب أسنان.

ويأتي ذلك امتداداً للقاءات توظيفية عقدت خلال الفترة الماضية في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل توظيف القوى الوطنية في بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.