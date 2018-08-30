لقب روني يُداعب أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

يخوض النجم النيجيري أحمد موسى مهاجم نادي النصر، تجربة احترافية جديدة من نوعها في الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في مسيرته.

وكان أحمد موسى قد انضم لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي، قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

كما شارك موسى كذلك مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث سجل هدفين في شباك منتخب آيسلندا في مرحلة دور المجموعات وهو اللقاء الذي انتهى بفوز نيجيريا بنتيجة هدفين دون رد.

ويضع أحمد موسى هدفًا واحدًا في رأسه وهو المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي في أول موسم له مع نادي النصر.

ويعلم تمامًا النجم النيجيري أن المهمة لن تكون سهلة خاصة في ظل تواجد مهاجمين من العيار الثقيل مثل الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، والسوري عمر السومة وغيرهم.

وسيجتهد أحمد موسى لنيل لقب هداف الدوري والسير على خطى المهاجم التشيلي روني فيرنانديز والذي تُوج به في الموسم الماضي برصيد 13 هدفًا متفوقًا على المهاجم السوري عمر السومة والذي سجل 11 هدفًا.

سيخوض النصر أول مباراة له اليوم في الدوري السعودي، أمام نادي أحد حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

سجل موسى هدف الفوز للنصر في شباك الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور ال32 من بطولة كأس العرب للأبطال.