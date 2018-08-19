لقطات مؤثرة لحاج ترك زحام مخيمات منى ليأنس بكتاب الله

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ منى

وجوه أتت من كافة أقطاب الأرض قاطبة، وأياديها ترتعش من فرط الخضوع والرجاء، مستغلين زوايا الخيام وظلال الأشجار والجسور للتضرع إلى الله في دعاء خاص يقطع نياط القلوب.

ورصدت “المواطن” أحد ضيوف الرحمن في مخيمات منى وهو يستغل الوقت لقراءة القرآن والدعاء بقلب خاشع يترقب القبول والطهارة من الذنوب والآثام، تقربًا لله تعالى، راجيًا منه القبول والمغفرة، متبعًا ومقتديًا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.