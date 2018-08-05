لكزس تميط اللثام عن LC الصفراء استعداداً لمعرض باريس

المواطن - متابعة

تعد شركة لكزس لصناعة السيارات من أهم الشركات المشاركة في معرض باريس للسيارات 2018 وسيتزين قسمها في المعرض بنسخة LC Yellow Edition الجديدة إلى جانب عدد من السيارات الأخرى.

وستطرح السيارة التي كشفت عنها الشركة عبر الإنترنت قبيل ظهورها الرسمي الأول في العاصمة الفرنسية للبيع في أوروبا خلال فصل الخريف القادم وستتوفر بنسختي 500 و500h.

وتتمتع نسخة إل سي بطلاء مميز باللون الأصفر المتوهج ومجموعة جنوط ألوي قياس 21 بوصة وبعض اللمسات والحواف من مادة CFRP على سقفيتها والسبويلر الخلفي والذي يعمل عند سير السيارة بسرعة تزيد على 80 كيلومتراً في الساعة.

أما مقصورة هذه النسخة فهي تتمتع باللون الأصفر أيضاً وبعض اللمسات والحواف وجلد الكانتارا والغرز على المقاعد الجلدية البيضاء ولوحة العدادات وطارة القيادة ومساند الذراع، كما تتمتع المقصورة بسقفية من جلد الكانتارا ومقاعد أمامية كهربائية تتحرك بعشرة اتجاهات وشاشة عرض على الزجاج الأمامي ونظام صوتي فاخر وغيرها المزيد من الإضافات التي تأتي دون أي تكلفة إضافية.

وستعلن الشركة اليابانية عن تفاصيل الأسعار ومواعيد توفر هذه النسخة في الأسواق خلال معرض باريس للسيارات 2018، إلا أن المؤكد الآن هو أنها ستطلق في المملكة المتحدة في شهر نوفمبر القادم.