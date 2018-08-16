للحجاج.. نصائح لضمان سلامة الغذاء وتجنب التسمم

المواطن - الرياض

وجهت هيئة الغذاء والدواء بعض النصائح لضمان سلامة غذاء حجاج بيت الله الحرام وتجنب التسمم الغذائي.

وشددت الغذاء والدواء في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر” على ضرورة التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها، مع الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها.

ويجب تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين، والتأكد من تاريخ صلاحية الغذاء، مع تجنب اللحوم المطهية غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة، وأيضًا المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري وعدم تناول أي غذاء يُشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام، وأخيرًا لا يجب ترك الطعام مكشوفًا.