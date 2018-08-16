للمرة الأولى بفئة 3 و5 ريالات .. طابع بريد تذكاري بمناسبة حج 1439 هـ

المواطن- واس

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا تذكاريًّا بمناسبة موسم حج هذا العام 1439 – 2018، ولأول مرة تصدر مجموعة من طابع فئة 3 ريالات وبطاقة فئة 5 ريالات .

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعوي المكلف- المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار أن المؤسسة تصدر الطوابع التذكارية لتوثيق المناسبات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات بهدف إبراز الإنجازات والجهود الوطنية، والأحداث التاريخية المهمة، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشارًا واسعًا، ويؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات .

وأشار إلى أن الطابع يحمل شعار حج هذا العام “العالم في قلب المملكة”، إلى جانب الآية الكريمة “وأذن في الناس بالحج”، والهوية الجديدة لموسم الحج التي تأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية الشاملة للموسم، التي تشرف وزارة الإعلام على تنفيذها.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني بلد عربي يصدر طوابع بريدية، إذ صدر أول طابع بريدي في الحجاز في العام 1916، أما أول طابع تذكاري يحمل اسم المملكة العربية السعودية فقد صدر في العام 1934 في عهد جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – بمناسبة إسناد ولاية العهد للأمير سعود بن عبد العزيز، ثم توالت إصدارات الطوابع بعد ذلك بنجاح لتوثق مجمل الأحداث والمناسبات التي واكبت مراحل تطور المملكة في جميع المجالات.

وتصدر مؤسسة البريد السعودي الطوابع البريدية دوريا وفصليا في المناسبات الوطنية كالاحتفال باليوم الوطني وذكرى البيعة إلى جانب المناسبات الدينية مثل شهر رمضان والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.