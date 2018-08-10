لماذا غاب عموري عن قائمة الهلال في البطولة العربية؟

المواطن - مروة نبيل

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير الهلالية مشاركة عمر عبدالرحمن عموري بالمباريات، غاب نجم المنتخب الإماراتي عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في البطولة العربية للأندية.

وجاء غياب عمر عبدالرحمن عموري عن الهلال في البطولة العربية للأندية، بسبب اعتمادها من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يوم الثلاثاء الماضي، قبل 4 أيام من تاريخ أول مباراة في المسابقة، وذلك وفقًا للوائح.

وتعاقد نادي الهلال مع عمر عبدالرحمن عموري قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي لمدة عام واحد، مساء الأربعاء، أي بعد إرسال قائمة الزعيم في البطولة العربية للأندية بيوم واحد.

وظهر عمر عبدالرحمن عموري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمرة الأولى، مساء الخميس، وشارك في المناورة التي اختتم بها الجهاز الفني المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الشباب العماني، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال، يوم 12 أغسطس، ثم يلعب مع الاتحاد يوم 18 من الشهر ذاته، في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الهلال عن قائمة الفريق في البطولة العربية للأندية، وجاءت كالتالي؛ علي الحبسي، محمد الواكد، عبدالله المعيوف، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، علي آل بليهي، أحمد شراحيلي، محمد البقعاوي، محمد البريك، ياسر الشهراني وحسن كادش.

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أيضًا كلا من؛ مهند فلاتة، عبدالملك الخيبري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فهد الرشيدي، أندري كاريلو، أحمد أشرف، سالم الدوسري، مختار فلاتة وعمر خربين.