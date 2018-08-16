لماذا يتجه مليونا مسلم إلى مكة هذا الأسبوع؟.. ديلي إكسبريس تُجيب

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

واصلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تسليط الضوء على حج بيت الله الحرام الذي يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تستضيف المملكة أكثر من مليوني حاج هذا العام لأداء الفريضة المقدسة.

وقالت الصحيفة: ” الحج شيء يجب على المسلم القيام به مرة واحدة على الأقل في حياته، حيث إنه واحد من أركان الإسلام الخمسة، ويُعفى المسلمون غير القادرين من أداء فريضة الحج لأسباب مالية وصحية، ولكن يمكن أن يحصلوا على آخرين لأداء فريضة الحج نيابةً عنهم”.

وأضافت ديلي إكسبريس خلال حديثها عن الحج: “هو حدث روحي للغاية ويتطلب مجموعة من الطقوس التي كان يؤديها النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، منذ قرون مضت”.

وأبرزت الصحيفة البريطانية قيمة ومكانة المملكة، والتي شرفها الله باستضافة هذه الفريضة المقدسة في الدين الإسلامي، كما أن مكة تعتبر أقدس مدينة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، كونها مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم.

وعرَّفت الصحيفة بعض مشاعر واستعدادات الحج لقرائها الإنجليز قائلة: ” قبل بداية الحج، يجب على الحجاج المسلمين الدخول في حالة الإحرام، حيث يعدون أجسادهم وعقلهم للطقوس المقبلة، وهذا يشمل قواعد اللباس، حيث يجب على الرجال ارتداء الملابس دون خياطة، ويجب أن تظهر رؤوسهم ويقومون بقص شعرهم”.

وتابعت: “وبالنسبة للنساء، فإن العكس هو الصحيح لأنهن يرتدين الملابس مع الخياطة ولكن يجب عليهن تغطية رؤوسهن”.

وقدمت الصحيفة البريطانية نبذةً عن مناسك الحج، والتي تبدأ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويشمل ذلك المرور بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات والوقوف بجبل عرفات، وهو اليوم الذي يصومه معظم المسلمين كل عام حول العالم.