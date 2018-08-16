لماذا يتوجب على الحاج تقديم تصريح الحج في مداخل مدينة مكة؟ شاهد الفيديو

المواطن - مكة المكرمة

تبذل الجهات الأمنية جهودًا مضنية فيما يتعلق بتأمين الحجاج وضمان سلامتهم وراحتهم وهذا يتطلب من ضيوف الرحمن التعاون مع الجهات المختصة لتسهيل أداء مهامها.

ويتوجب على حجاج الداخل إبراز تصريح الحج للجهات الأمنية على مداخل مكة المكرمة الأمر الذي يسهل على رجال الأمن عملهم ويضمن عدم تسلل غير المرخص لهم بأداء فريضة الحج.

المقطع التالي يوضح ما الذي يترتب على إبراز تصريح الحج في مداخل مكة.