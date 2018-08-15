لماذا يهاجم الصداع النصفي المرأة أكثر من الرجل؟

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الصداع النصفي أو الشقيقة نوع خاص من الصداع يكون شديد الألم، ومصحوبًا ببعض الأعراض الأخرى مثل: الدوخة أو ضبابية الرؤية أو الحساسية للروائح أو للضوء أو للصوت. ويصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال، وهو ما سعى فريق بحثي من جامعة ميغيل هرينانديز الإسبانية للتحقق من أسبابه.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية “فرونتير إن موليكيولار ساينس” يتسبب هرمون الأستروجين الذي يعتبر أحد هرمونات الأنوثة في تحفيز الخلايا العصبية من خلال إثارة ما يسمّى بالنظام الثلاثي للأوعية الدموية، ما يجعل الأعصاب شديدة الحساسية للصداع.

ولاحظ فريق البحث أن بعض الأنواع الفرعية من الصداع النصفي ترتبط بتغير مستوى الهرمونات في فترات الإباضة والدورة الشهرية، ما يعني أن هرمون الأستروجين هو اللاعب الرئيسي وراء المشكلة.

ويؤدي تحفيز النظام الثلاثي للأوعية الدموية ومعه الخلايا العصبية إلى جعلها شديدة الحساسية للمؤثرات الخارجية، وأكثر عرضة لنوبات الصداع النصفي.