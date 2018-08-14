لم تمنعه أطرافه عن الصلاة.. صورة تعكس التحدي في الروضة الشريفة

المواطن - المدينة المنورة

لم تمنعه أطرافه عن العبادة، ولم تقف إعاقته سدًّا أمام أدائه الفريضة والصلاة في الروضة الشريفة.

هي صورة ولكنها جسدت التحدي وحب العبد لخالقه، حيث بينت أحد الزوار في الروضة الشريفة وهو يصلي بالمسجد النبوي رغم أنه بدون أطرافه الأربعة.

والصورة نالت نسبة تداول واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ودعوات لهذا الشخص بأن يشفيه الخالق وأن يجازيه خيرًا.