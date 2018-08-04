لهذه الأسباب سيقود ستيفن وزنياك المملكة لصدارة التقنية في المنطقة

المواطن - الرياض

مكاسب عديدة تنالها المملكة بعد تعيين ستيفن وزنياك الشريك المؤسس لشركة “آبل” العالمية في منصب سفير البوابة التقنية السعودية (Saudi TechHup)، حيث سيساعد في هدف المملكة لتكون بوابة التقنية بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وما سيساعد في تحقيق هذا الهدف الذي يأتي متوافقًا مع رؤية 2030 وخطوات المملكة السريعة للتحول التكنولوجي أن وزنياك يرى المملكة مؤهلة لتكون البوابة الإقليمية لصناعة التقنية (Regional Tech Hub).

كما أن شخصية مثل وزنياك كشريك مؤسس في أبل، يساهم من خلال خبراته وعلاقاته، خصوصًا في وادي السيليكون، في المشاريع التقنية التي تخطط لها المملكة لتنافس عالميًا في القطاع الأقوى والأكثر ربحًا وهو التكنولوجيا.

ويساهم منح وزنياك منصب سفير الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون للبواية التقنية السعودية (Saudi TechHup)، في تقديم رؤية المملكة 2030 في جانبها التقني للعالم، حيث من المقرر أن يكون دور وزنياك كسفير للاتحاد السعودي للأمن السيبراني كبيرا في المواءمة بين الاحتياجات السعودية التقنية وآخر التطورات في هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم.



ويحرص الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون على استقطاب أفضل العقول العالمية في قطاع التقنية بالمملكة وهو أساس الريادة التي تنتظر المملكة في هذا القطاع الحيوي، خاصةً وأن الشريك في أبل هو أحد أهم العقول التي غيرت التاريخ في العالم، وقبوله منصب السفير سيروج بشكل كبير لرؤية المملكة 2030 في جانبها التقني على مستوى العالم.

من هو ستيفن وزنياك ؟

وستيفن غاري وزنياك بالإنجليزية: Stephen Gary Wozniak ولد في 11 أغسطس 1950، ويلقب بـ”ووز”، هو مخترع أمريكي، مهندس إلكتروني، مبرمج، ورجل أعمال.

وشارك ستيفن وزنياك في تأسيس شركة آبل ويُعرف بوصفه رائد ثورة الحواسيب الشخصية في السبعينيات والثمانينات، جنبًا إلى جنب مع شريكه ستيف جوبز.

وولد ستيف وزنياك في مدينة سان خوسيه، كاليفورنيا، وهو ابن مارغريت إلين وجاكوب فرانسيس وزنياك.

وفي عام 1985، تلقى ستيفن وزنياك الميدالية الوطنية للتكنولوجيا مع ستيف جوبز من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

وفي ديسمبر من عام 1989، حصل ستيفن وزنياك على دكتوراه فخرية في شهادة الهندسة من جامعة كولورادو بولدر، وفي وقت لاحق تبرع بالأموال لإنشاء “مختبر ووز” في جامعة كولورادو بولدر.