لواء العروبة يقتحم معقل الميليشيا في صعدة من أربعة محاور

المواطن - واس

أعلن الجيش الوطني اليمني، اقتحامه منطقة مران معقل المليشيا الحوثية الإنقلابية في محافظ صعده ‏من أربعة محاور.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات عسكرية كبيرة من لواء العروبة في الجيش الوطني ‏تخوض أعنف المعارك في مران المعقل الرئيسي لمليشيا الانقلاب، بعد اقتحامه من أربعة ‏محاور والسيطرة على عدة مواقع كانت تتخذ منها المليشيات الحوثية مواقع استراتيجية.‏

وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من ‏ألواء العروبة بقيادة قائد معركة قطع رأس الأفعى اللواء عبدالكريم السدعي، تمكنت من تطهير ‏عشرات الكيلومترات من المليشيا والسيطرة عليها بشكل كامل.‏

وأوضح المصدر أن قوات الجيش استعادت وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل ‏طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران.‏ ووفقًا للمصدر فإن المعارك مازالت مستمرة والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران ‏تتكبد فيها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.‏