لواء العروبة يقتحم معقل الميليشيا في صعدة من أربعة محاور

أعلن الجيش الوطني اليمني، اقتحامه منطقة مران معقل المليشيا الحوثية الإنقلابية في محافظ صعده من أربعة محاور.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات عسكرية كبيرة من لواء العروبة في الجيش الوطني تخوض أعنف المعارك في مران المعقل الرئيسي لمليشيا الانقلاب، بعد اقتحامه من أربعة محاور والسيطرة على عدة مواقع كانت تتخذ منها المليشيات الحوثية مواقع استراتيجية.
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من ألواء العروبة بقيادة قائد معركة قطع رأس الأفعى اللواء عبدالكريم السدعي، تمكنت من تطهير عشرات الكيلومترات من المليشيا والسيطرة عليها بشكل كامل.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش استعادت وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران. ووفقًا للمصدر فإن المعارك مازالت مستمرة والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران تتكبد فيها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.