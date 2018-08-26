لوبيتيجي يسعى للسير على خُطى أساطير ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

يسعى جولين لوبيتيجي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإسباني خلال مواجهة جيرونا، اليوم الأحد، من منافسات الجولة الثانية من الليغا.

وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز في أول جولتين من الدوري الإسباني خلال 6 مناسبات فقط في آخر 18 موسمًا، ويأمل لوبيتيجي السير على خُطى المدربين السابقين بالفوز على جيرونا اليوم.

ويُعد الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، آخر مدرب قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للفوز في أول جولتين من الدوري الإسباني موسم 2016/ 2017، وحقق الفوز في 4 مباريات متتالية، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع فياريال.

وفي موسم 2013/ 2014، قاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ريال مدريد للفوز في أول 3 لقاءات، وأنهى الدوري الإسباني مُحتلًا المركز الثالث، ونجح البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق نفس عدد الانتصارات خلال موسم الـ100 نقطة التاريخي.

وأوضحت صحيفة “ماركا”، أن بداية المدرب التشيلي مانويل بيليغريني في موسم 2009/ 2010 كانت مميزة للغاية، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للفوز خلال أول 5 مباريات في الدوري الإسباني الممتاز.

وتمكن المدرب الألماني شوستر من الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2007/ 2008، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لتحقيق لقب الليغا، ونجح الإسباني كاماتشو في قيادة الملكي للفوز بأول جولتين موسم 2004/ 2005.