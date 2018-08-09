ليستر سيتي يربط هدافه حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن تمديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، جيمي فاردي لمدة 4 مواسم مقبلة، ليستمر في صفوف الثعالب حتى عام 2022.

وأعرب نجم منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، جيمي فاردي عن سعادته البالغة بتمديد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي موسم 2015/ 2016، وقال: “الجميع يعرف شعوري عند اللعب مع ليستر، أتطلع للبقاء هنا لمدة 4 سنوات أخرى”.

وأضاف فاردي خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: “رحلتي مع الفريق في السنوات القليلة الماضية كانت مذهلة، وأتطلع إلى وقت مثير مع ليستر سيتي خلال الموسم الجديد ويسعدني أن أكون جزءًا من الفريق”.

وانضم جيمي فاردي صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي عام 2012، قادمًا من فيلتوود تاون، وشارك مع الثعالب في 233 مباراة، ونجح في تسجيل 88 هدفًا، ليصبح ثالث أفضل هدافيه.