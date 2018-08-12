ليس طيارًا.. موظف يسرق طائرة وينفذ أكروبات في الجو!

المواطن - متابعة

على الرغم من أنه ليس طيارًا ولا علاقة له بقيادة الطائرات بل يعمل كموظف أرضي، نجح رجل في سرقة طائرة من المطار، وحلق بها بدون إذن مسبق.

وأكد قائد الشرطة المحلية أن موظفًا في شركة طيران سرق طائرة من مطار سياتل-تاكوما الدولي ولاحقته طائرتان تابعتان للجيش الأميركي، فيما ذكرت هيئة إنفاذ القانون أن موظفًا بشركة طيران سرق طائرة بدون ركاب من مطار “سياتل-تاكوما” الدولي وحطمها ربما بدافع “الانتحار”.

ووصفت هيئة إنفاذ القانون بالمقاطعة الرجل بأنه ميكانيكي، لكن شركة الطيران ذكرت لاحقًا أنه وكيل للخدمات الأرضية، وهو منصب يتضمن توجيه الطائرات للبوابات والتعامل مع الأمتعة وإزالة الجليد من الطائرات.

وذكرت هيئة إنفاذ القانون أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة سقطت؛ نظرًا لأن الطيار “كان يقوم بأعمال بهلوانية خطيرة أو أكروبات أو بسبب الافتقار إلى مهارات الطيران”.