ليفربول ضد وست هام .. الريدز يُبدع ويُحقق أرقاماً قياسية

المواطن - مروة نبيل

مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، شهدت تألقًا لافتًا من الريدز، الذي تمكن من الفوز برباعية دون رد؛ وتحقيق أكثر من رقم قياسي في البريميرليج.

وبعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، وصل الفريق الأول لكرة القدم بالريدز إلى الفوز رقم 500 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه في عام 1992، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”.

ورفع الريدز رصيده من الانتصارات في الدوري الإنجليزي إلى 500 فوز بعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، ليُصبح رابع فريق يصل إلى هذا الرقم بعد الثلاثي مانشستر يونايتد صاحب الـ630 انتصارًا، أرسنال بـ544 فوزًا، وتشيلسي الذي فاز في 538 مباراة.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، إلى أن الريدز يسير على خُطى توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأصبح الريدز هو ثاني فريق في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يتمكن من تسجيل 4 أهداف أو أكثر في 4 لقاءات على التوالي ضد المنافس ذاته، وذلك بعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد.

وسبق أن تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من التفوق على نظيره ستوك سيتي، بعدد كبير من الأهداف خلال 4 مواجهات متتالية، ليُعيد الريدز الأمر ذاته خلال مباريات ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.