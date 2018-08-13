ليفربول ضد وست هام .. تألق ماني ورقم ستوريدج القياسي الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، في أولى جولات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تألق العديد من لاعبي الريدز، وفي مقدمتهم الثنائي ساديو ماني ودانييل ستوريدج.

وحقق السنغالي الدولي ساديو ماني، رقمًا قياسيًا في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، حيث إنه أصبح أول لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بالريدز يُحرز أهدافاً في المواجهة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي لـ3 مواسم على التوالي منذ اللاعب جون بارنس.

وتمكن جون بارنس من التسجيل في المواجهة الافتتاحية من عام 1989 حتى 1991، لينجح ماني في معادلة إنجازه القياسي بعد تسجيله لهدفين في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، بأولى لقاءات الريدز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى الرغم من مشاركة دانييل ستوريدج كبديل في الشوط الثاني من أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، إلا أنه حقق رقمًا مميزًا، بعدما تمكن من هز الشباك من أول لمسة لأول مرة منذ شهر ديسمبر عام 2017.

بعد هدف ستوريدج في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بأولى جولات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رفع دانييل رصيده من الأهداف مع الريدز لـ49 هدفًا.

واعتاد ستوريدج التسجيل في مباريات ليفربول ضد وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث سبق وهز شباكه 6 مرات من قبل، كثاني أكثر فريق يُسجل في مرماه بعد نادي نيوكاسل، الذي نجح في إحراز 7 أهداف بشباكه.

وافتتح المصري الدولي محمد صلاح التسجيل في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، قبل أن يُسجل ساديو ماني الهدفين الثاني والثالث، وأحرز البديل دانييل ستوريدج الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء بـ3 دقائق.