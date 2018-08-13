ليوناردو.. صديق الأمس وخصم اليوم

المواطن - طارق سعد

تواجد البرازيلي ليوناردو لاعب الجزيرة في التدريب الأخير للنصر على أرضية ملعب الشيخ محمد بن زايد، والتقى ليوناردو بلاعبي النصر الذي قضى معهم الموسم الماضي بأكمله معاراً من الجزيرة.

وقدم ليوناردو مع النصر مستويات جيدة حازت على إعجاب النصراويين مُسجلاً 17 هدفاً في كل المنافسات، كما صنع ليوناردو لزملاء فريقه 7 أهداف.

وسيعاني ظهير النصر الأيمن سلطان الغنام من انطلاقات ليوناردو السريعة في الجناح، كما يتميز ليوناردو بالدخول في العمق الدفاعي للخصم مما يجعل مسؤولية مراقبته أمراً صعباً.

ويتميز ليوناردو بإجادته للضربات الثابتة، لذلك على محاور ومدافعي ممثلنا النصر تجنب ارتكاب الأخطاء قريباً من المنطقة.