مؤسسة الملك خالد تستعرض تجربتها أمام قمة مجموعة الـ 20 بالأرجنتين

المواطن -الرياض

شاركت مؤسسة الملك خالد في أعمال قمة المجتمع المدني C20 التي استضافتها دولة الأرجنتين في بيونيس آريس خلال الفترة من ٥-٦ أغسطس الجاري، في الأرجنتين.

واستعرضت مؤسسة الملك خالد جهودها المتميزة في دعم القطاع غير الربحي السعودي والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تمكين ورفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى ٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما شاركت المؤسسة في جلسة نقاش جمعت دول رئاسة قمم مجموعة العشرين للمجتمع المدني لكل من ألمانيا والأرجنتين واليابان والمملكة العربية السعودية.

يذكر أنه قد تقرر ترؤس واستضافة المملكة لأعمال واجتماعات مجموعة دول العشرين خلال عام ٢٠٢٠م حيث ستقوم المملكة حينها بقيادة مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم مع استضافة ما يصاحبها من قمم وفعاليات جانبية للمجتمع المدني والمرأة والأعمال والشباب وغيرها.