مؤسسة النقد تحذر من هذا الأمر.. يعرضك للاحتيال المالي

المواطن - الرياض

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من الاستجابة للرسائل النصیة التي توهم متلقیها بالفوز بجائزة مالیة، مؤكدة أنها إحدى طرق ممارسات الاحتیال المالي.

وقالت المؤسسة في توضیحها الذي يأتي ضمن رسائلها التوعوية للعملاء: إن من ممارسات الاحتیال المالي، تلقي رسائل نصیة توهمك بفوزك بجائزة نقدية أو عینیة، ثم تطلب منك الإفصاح عن معلوماتك الشخصیة والبنكیة بغیة تسلیمك الجائزة.

ويعرّف الاحتیال المالي على أنه أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غیر المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالیة لمرتكب الجريمة، أو تسهیل ذلك لغیره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرّض للاحتیال.

ويُعد الاحتیال أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالیة على حد سواء، باعتبار أن الاحتیال المالي لا يفرق بین الشخص الطبیعي والشخص الاعتباري.