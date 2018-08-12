مؤشرات الأسهم البحرينية تخسر 1.25 نقطة عند الإغلاق

المواطن - واس

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,348.36 نقطة على انخفاض قدره 1.25 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 965.11 نقطة على انخفاض قدره 2.00 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، مليونين و 241 ألف و 477 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 336 ألف و 339 دينار بحريني نفذت من خلال 51 صفقة .

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 70 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .