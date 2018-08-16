مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0ر1%

المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (45ر4390) نقطة مرتفعًا بـ (0ر1) نقطة وبنسبة (02ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (44ر4389) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (868) ألفا و(910) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (7ر33) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و (310) آلاف و(74) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (003ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (55ر17) مليار ريال عماني.