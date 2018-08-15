مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 37ر0%

المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 44ر4389 نقطة مرتفعًا بـ36ر16 نقطة وبنسبة 37ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (08ر4373) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و310 آلاف و74 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 90ر35% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و43 ألفًا و765 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 118ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 55ر17 مليار ريال عماني.