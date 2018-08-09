مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 10ر0 %

المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 21ر4431 نقطة منخفضًا بـ51ر4 نقطة وبنسبة 10ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 72ر4435 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 691 ألفًا و 594 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر39 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و 141 ألفًا و 797 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 069ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 59ر17 مليار ريال عماني.