مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 10ر0 %

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 10ر0 %

2018/08/09
الساعة 1:59 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 21ر4431 نقطة منخفضًا بـ51ر4 نقطة وبنسبة 10ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 72ر4435 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 691 ألفًا و 594 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر39 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و 141 ألفًا و 797 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 069ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 59ر17 مليار ريال عماني.


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