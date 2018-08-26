ماجد المهندي .. المكروه الذي لقنه النصر درسًا قاسيًا

المواطن - محمد سمعة

قرر نادي النصر تلقين درس من العيار الثقيل للصحافي الكويتي ماجد المهندي، وذلك بعد تواجد الأخير في ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود لحضور احتفال النصر بنجومه والذي أقيم أول أمس الجمعة.

وكان نادي النصر أكد في بيان رسمي له نُشر عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه لا يتشرف بدعوة الصحافي ماجد المهندي، والذي يملك آراء سياسية وبعض المواقف والتي لا تتفق مع مواقف وآراء المملكة، بجانب تصرفاته المستفزة والتي أثارت حفيظة البعض.

وكان رد النصر قاسيًا للغاية، بعدما أعلن مجلس إدارة العالمي بقيادة سعود آل سويلم بأنه سيفتح تحقيقًا عاجلًا لمعرفة المتسبب وراء دخول الصحافي ماجد المهندي لملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود وتواجده في مدرجات الاستاد لحضور حفل النصر لتكريم نجومه.

وقُوبل تصرف النصر تجاه حضور الصحافي ماجد المهندي لحفل تكريم نجوم العالمي بترحاب شديد حيث قالت ريهام إحدى مشجعات الهلال عبر تويتر: يجب محاسبة المتسبب في هذا الأمر وإعلان نتائج التحقيق في أسرع وقت.

بينما قال الإعلامي معن القويعي عبر حسابه الرسمي في تويتر: من استقبل ماجد المهندي عند الباب وأوصله إلى المنصة، يجب أن يُحاسب وأتمنى إعلان النتائج في أسرع وقت.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ذكر عبر حسابه الرسمي في تويتر ردًا على بيان النصر حول حضور الصحافي ماجد المهندي: غير مستغرب البيان من أخوي العزيز سعود السويلم، كفو هذا المتوقع.

وذكر ماجد المهندي عبر حسابه في تويتر أنه لم يتلق أي دعوة لحضور حفل تكريم نادي النصر لنجومه، مضيفًا أنه عاشق للنصر وحضر بسبب عشقه وحبه للنادي.

ومن المتوقع أن يتخذ النصر قرارات قاسية ومعاقبة المتسبب في حضور الصحافي ماجد المهندي أشد عقاب، خاصة أن ظهوره في حفل تكريم العالمي لنجومه تسبب في غضب فئات عريضة من جماهير العالمي.