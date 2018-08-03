ماذا تأكل لتعوّيض نقص الحديد ومحاربة الأنيميا؟

المواطن - متابعة

تحدث الأنيميا عندما تقل خلايا الدم الحمراء، إما لأن الجسم لا ينتج ما يكفي منها، أو نتيجة نزيف، أو لنقص الحديد في الطعام، أو لأسباب صحية أخرى. كذلك قد يتسبب تناول بعض الأطعمة والمشروبات في استنزاف الحديد من الجسم أو إعاقة امتصاصه، كما أن الجسم نفسه لا يمتص أكثر من 20 بالمائة من الحديد الذي يأتي من مصادر حيوانية، بينما تقل النسبة إلى 5 بالمائة لدى البعض عند امتصاص الحديد النباتي.

أطعمة غنية بالحديد: الجرجير والسبانخ والبروكلي والسلق والخضروات الورقية بشكل عام، والفلفل الأصفر والأخضر والأحمر، والفواكه الحمضية، كما يمكنك تناول المكسرات والبذور.

وتعتبر الأطعمة الحيوانية من أفضل مصادر الحديد، مثل الكبدة، واللحوم الحمراء، والسمك والمأكولات البحرية، والدواجن، والبيض.

ويُنصح بتناول أطعمة غنية بفيتامين “سي”؛ لأنه يعزّز امتصاص الجسم للحديد، كما ينصح بتقليل شرب الشاي عقب تناول الطعام؛ لأنه يقلل من امتصاص المعدن.