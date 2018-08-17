ماذا قال أحمد عسيري عن مباراة السوبر السعودي ؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد عسيري، عن تمنياته بامتلاء المدرجات في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال.

وقال عسيري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والاتحاد: “مباراة السوبر السعودي تملك قيمة فنية كبيرة، نتطلع بأن تكون مدرجات الملعب ممتلئة، هذا ما اعتدناه من الجماهير السعودية التي تُعتبر متذوقة للكرة الجميلة”.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي بين الهلال بطل الدوري، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم غد السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز على الهلال، والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد، بالحصول على بطولة، ما يمنح اللاعبين ثقة كبيرة هذا الموسم.