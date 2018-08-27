ماذا يعني الكفاح بالنسبة لسليمان الراجحي ؟

المواطن - الرياض

رأى رجل الأعمال سليمان الراجحي أن الكفاح لا يقصد به الكفاح لنيل الرزق فحسب.

وأكد الراجحي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أسمى منه وأعظم الكفاح لفعل الخير، وهو الذي يحتاج لمجاهدة النفس حتى تعتاد على البذل والعطاء.

وتابع الراجحي في تغريدة أخرى: من المعايير المهمة في اختيار المشروع الاستثماري الناجح:

١- القدرة المالية.

٢- القدرة على فهم واستيعاب فكرة المشروع.

٣- القدرة على التنفيذ وفق ما خطط له.

٤- أن يتوفر لديك الوقت الكافي.

٥- أن يتجاوز المشروع الفائدة الشخصية إلى فائدة وطنك منه، دعمًا للإنتاج المحلي بدلًا عن المستورد.