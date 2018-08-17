ماركيزيو وافق بالترتيب السادس.. فغادر يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

ماركيزيو وضع حدًّا لمسيرة مع نادي يوفنتوس الإيطالي، التي امتدت لـ25 عامًا، وقرر الرحيل عن صفوف السيدة العجوز بشكل ودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وابتعد كلاوديو ماركيزيو عن التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال المواسم الماضية، وبات في الترتيب السادس بمركزه في خط وسط الفريق، وفقًا للمدرب ماسيميليانو أليغري.

ويتواجد كلاوديو ماركيزيو، صاحب الـ32 عامًا، في الترتيب السادس للمدرب أليغري بعد الخماسي، الثنائي الألماني سامي خضيرة وإيمري كان، البوسني ميراليم بيانيتش، الفرنسي بليز ماتويدي، والأوروغوياني رودريغو بينتانكور.

وعلى الرغم من قبول كلاوديو ماركيزيو لترتيبه في المركز السادس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، ورفضه لفكرة الرحيل من قبل، إلا أنه اتفق مع المسؤولين على مغادرة السيدة العجوز بالتراضي.

ويحتل كلاوديو ماركيزيو المركز الـ18 في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث لعب 389 مباراة مع السيدة العجوز، ونجح في تسجيل 37 هدفًا.

وربطت تقارير صحافية عديدة بين كلاوديو ماركيزيو ونادي موناكو الفرنسي، الذي أعرب عن رغبته في التعاقد مع صاحب الـ32 عامًا، ولكنه تمسك بالبقاء في صفوف يوفنتوس الإيطالي، خاصة أن عقده مع السيدة العجوز كان ممتدًّا حتى عام 2020.

ولم يكشف كلاوديو ماركيزيو عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث اكتفى بنشر صورة له وهو صغير بقميص السيدة العجوز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأعلن الرحيل بكلمات مؤثرة.