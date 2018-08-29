ماريانو دياز .. عاقب الريال والملكي عرف سقطته ويود مصالحته

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني نجح في التفوق على مواطنه نادي إشبيلية، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة جول الرياضية، أن خوسي كاسترو رئيس نادي إشبيلية، اعترف بأن فريقه خسر السباق نحو ضم ماريانو دياز والذي تألق وقدم أداء إيجابي ومردود طيب مع ناديه الحالي ليون الفرنسي.

وكان ماريانو دياز رحل عن صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2017 لصفوف نادي ليون مقابل 8 ملايين يورو، حيث لم ينجح ماريانو دياز في التألق في النادي الملكي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ذلك الوقت.

وخلال عام واحد فقط قرر ريال مدريد مصارعة مواطنه إشبيلية لهزيمته نحو التعاقد مع ماريانو دياز ، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية والمقر غلقها في الأول من سبتمبر المقبل.

وعلى الرغم من أن ريال مدريد ضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في فترة الانتقالات الصيفية، في العام الحالي لكن جمهور الريال طالب إدارة ناديه بمزيد من الصفقات مما دفع النادي الملكي للتفكير في ضم ماريانو دياز .

ونجح ماريانو دياز في التألق مع نادي ليون، ونجح كذلك في معاقبة النادي الملكي حيث فرط فيه الأخير ولم يعطه الفرصة الكاملة للتألق في صفوفه.

ويذكر أن ماريانو دياز حسب تفكير ريال مدريد، هو البديل المثالي لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث انتقل الأخير لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي ولمدة أربع سنوات بمقابل مادي قدره 100 مليون يورو.

وكان خوسي كاسترو رئيس إشبيلية أكد أن ناديه تفاوض مع إدارة ليون، لمعرفة رأيهم حول التعاقد مع ماريانو دياز ، مضيفًا أن ليون طلب من إشبيلية التفكير في الأمر قبل إصدار أي قرار خلال 48 ساعة.

وأكد رئيس إشبيلية أنه ليس حزينًا نتيجة فقدان الفرصة للتعاقد مع اللاعب ماريانو دياز ، مضيفًا أن سوق الانتقالات دائمًا ما تشهد منافسة قوية بين الفرق للتعاقد مع أي لاعب.

يذكر أن اللاعب ماريانو دياز يحمل الجنسية الدومنيكانية والجنسية الإسبانية أيضًا في الوقت ذاته.